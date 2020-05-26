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Tornado Watch from TUE 1:20 PM CDT until TUE 8:00 PM CDT

1:20 pm Weather Alerts, Wx Alert - Worth

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Worth County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 229 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 49 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK BREMER

IN NORTHWEST IOWA

EMMET PALO ALTO POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON CALHOUN CARROLL
GREENE GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALGONA,
ALLERTON, ALLISON, AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD,
BEDFORD, BELMOND, BLOOMFIELD, BOONE, BRITT, CARLISLE, CARROLL,
CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CLARION, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE,
DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, ELDORA, EMMETSBURG,
ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE,
GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, HUMESTON,
INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE CITY,
LAKE MILLS, LAMONI, LAURENS, LENOX, LEON, MANLY, MANSON,
MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON,
NORTHWOOD, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PANORA,
PARKERSBURG, PELLA, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK,
ROCKWELL CITY, ROLFE, SEYMOUR, SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO,
TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG,
AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE…

A COUPLE TORNADOES POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
ISOLATED LARGE HAIL EVENTS TO 1 INCH IN DIAMETER POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 40%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 20%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 20%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 60%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : N 35

kttcweather

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