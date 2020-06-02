Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:41 PM CDT until WED 12:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Chickasaw County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
239 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
FLOYD MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
DODGE FILLMORE HOUSTON
MOWER OLMSTED WABASHA
WINONA
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
ADAMS JUNEAU
IN SOUTHWEST WISCONSIN
CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
BUFFALO JACKSON LA CROSSE
MONROE TREMPEALEAU
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN,
BLACK RIVER FALLS, CALEDONIA, CHARLES CITY, CRESCO, DECORAH,
DODGE CENTER, ELKADER, FRIENDSHIP, LA CROSSE, MAUSTON,
NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE, PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN,
PRESTON, RICHLAND CENTER, ROCHESTER, SPARTA, TOMAH, VIROQUA,
WABASHA, WAUKON, WHITEHALL, AND WINONA.