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Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:41 PM CDT until WED 12:00 AM CDT

4:41 pm Weather Alerts, Wx Alert - Howard

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Howard County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
239 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

FLOYD MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

DODGE FILLMORE HOUSTON
MOWER OLMSTED WABASHA
WINONA

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

ADAMS JUNEAU

IN SOUTHWEST WISCONSIN

CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

BUFFALO JACKSON LA CROSSE
MONROE TREMPEALEAU

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN,
BLACK RIVER FALLS, CALEDONIA, CHARLES CITY, CRESCO, DECORAH,
DODGE CENTER, ELKADER, FRIENDSHIP, LA CROSSE, MAUSTON,
NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE, PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN,
PRESTON, RICHLAND CENTER, ROCHESTER, SPARTA, TOMAH, VIROQUA,
WABASHA, WAUKON, WHITEHALL, AND WINONA.

kttcweather

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