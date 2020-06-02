Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:42 PM CDT until WED 12:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Worth County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
239 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
CERRO GORDO HANCOCK KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, BRITT, CLEAR LAKE,
EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FOREST CITY, GARNER, KANAWHA,
LAKE MILLS, MANLY, MASON CITY, AND NORTHWOOD.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75
MPH LIKELY.
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 60%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 35