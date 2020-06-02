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Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:42 PM CDT until WED 12:00 AM CDT

4:42 pm Weather Alerts, Wx Alert - Hancock

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Hancock County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
239 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

CERRO GORDO HANCOCK KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH

IN NORTHWEST IOWA

EMMET PALO ALTO

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, BRITT, CLEAR LAKE,
EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FOREST CITY, GARNER, KANAWHA,
LAKE MILLS, MANLY, MASON CITY, AND NORTHWOOD.

* PRIMARY THREATS INCLUDE…

SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75
MPH LIKELY.
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER LIKELY.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 60%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 35

kttcweather

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