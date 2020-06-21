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Severe Thunderstorm Watch until SUN 11:00 PM CDT

Updated
Last updated today at 7:25 pm
6:34 pm Weather Alerts, Wx Alert - Faribault

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Faribault County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 292 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

BLUE EARTH FARIBAULT FREEBORN
MARTIN STEELE WASECA
WATONWAN

IN SOUTHEAST MINNESOTA

GOODHUE

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHWEST WISCONSIN

RUSK

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

CHIPPEWA EAU CLAIRE PEPIN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH,
CHIPPEWA FALLS, DURAND, EAU CLAIRE, FAIRMONT, LADYSMITH, MANKATO,
OWATONNA, RED WING, ST JAMES, AND WASECA.

kttcweather

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