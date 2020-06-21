Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:56 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:56 PM CDT until SUN 11:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Fillmore County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
HOWARD
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
DODGE FILLMORE MOWER
OLMSTED WABASHA WINONA
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
CLARK
IN NORTH CENTRAL WISCONSIN
TAYLOR
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
BUFFALO JACKSON TREMPEALEAU
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN,
BLACK RIVER FALLS, CRESCO, DODGE CENTER, MEDFORD, NEILLSVILLE,
OSAGE, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, WHITEHALL, AND WINONA.