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Tornado Watch from SUN 5:15 PM CDT until SUN 10:00 PM CDT

New
5:14 pm Weather Alerts, Wx Alert - Mitchell

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Mitchell County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 315 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

HOWARD

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

DODGE FILLMORE HOUSTON
MOWER OLMSTED WABASHA
WINONA

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CALEDONIA, CRESCO,
DODGE CENTER, OSAGE, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, AND WINONA.

kttcweather

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