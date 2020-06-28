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Tornado Watch from SUN 5:15 PM CDT until SUN 10:00 PM CDT

New
5:14 pm Weather Alerts, Wx Alert - Freeborn

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Freeborn County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 315 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

SIBLEY

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

DAKOTA SCOTT

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

FREEBORN LE SUEUR NICOLLET
RICE STEELE WASECA

IN SOUTHEAST MINNESOTA

GOODHUE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, FARIBAULT, GAYLORD,
HASTINGS, LE SUEUR, OWATONNA, RED WING, SHAKOPEE, ST PETER,
AND WASECA.

kttcweather

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