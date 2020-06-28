Tornado Watch from SUN 5:15 PM CDT until SUN 10:00 PM CDT

Tornado Watch from SUN 5:15 PM CDT until SUN 10:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Freeborn County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 315 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
SIBLEY
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
DAKOTA SCOTT
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
FREEBORN LE SUEUR NICOLLET
RICE STEELE WASECA
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, FARIBAULT, GAYLORD,
HASTINGS, LE SUEUR, OWATONNA, RED WING, SHAKOPEE, ST PETER,
AND WASECA.