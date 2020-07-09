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Severe Thunderstorm Watch from THU 11:05 AM CDT until THU 7:00 PM CDT

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11:05 am Weather Alerts, Wx Alert - Worth

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Worth County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
348 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

GRUNDY JASPER MARSHALL
POWESHIEK TAMA

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
WORTH

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK BREMER

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE MAHASKA MARION
MONROE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS WAPELLO

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBIA, ALLISON, APLINGTON,
BLOOMFIELD, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE,
CONRAD, DIKE, DUMONT, DYSART, GLADBROOK, GREENE, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, HAMPTON, KNOXVILLE, MANLY, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, OSKALOOSA, OTTUMWA, PARKERSBURG,
PELLA, REINBECK, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO,
WAVERLY, AND WELLSBURG.

* PRIMARY THREATS INCLUDE…

SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
SCATTERED LARGE HAIL EVENTS TO 1.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 50%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 10%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 80%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 30

kttcweather

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