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Severe Thunderstorm Watch from THU 11:06 AM CDT until THU 7:00 PM CDT

New
11:06 am Weather Alerts, Wx Alert - Floyd

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Floyd County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
348 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

FLOYD MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

FILLMORE HOUSTON MOWER

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTHWEST WISCONSIN

CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CALEDONIA, CHARLES CITY,
CRESCO, DECORAH, ELKADER, NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE,
PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN, PRESTON, RICHLAND CENTER, VIROQUA,
AND WAUKON.

kttcweather

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