Severe Thunderstorm Watch from THU 11:06 AM CDT until THU 7:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from THU 11:06 AM CDT until THU 7:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Houston County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
348 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
FLOYD MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
FILLMORE HOUSTON MOWER
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHWEST WISCONSIN
CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CALEDONIA, CHARLES CITY,
CRESCO, DECORAH, ELKADER, NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE,
PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN, PRESTON, RICHLAND CENTER, VIROQUA,
AND WAUKON.