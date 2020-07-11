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Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:12 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

New
1:12 pm Weather Alerts, Wx Alert - Hancock

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Hancock County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
356 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE GRUNDY HAMILTON
HARDIN JASPER MARSHALL
POWESHIEK STORY TAMA
WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK BREMER

IN NORTHWEST IOWA

EMMET PALO ALTO POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

MAHASKA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALGONA, ALLISON, AMES,
APLINGTON, BELMOND, BOONE, BRITT, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DIKE, DUMONT, DYSART,
EAGLE GROVE, ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA, FOREST CITY,
FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, IOWA FALLS, KANAWHA,
LAKE MILLS, LAURENS, MANLY, MARSHALLTOWN, MASON CITY, NEWTON,
NORTHWOOD, OSKALOOSA, PARKERSBURG, POCAHONTAS, REINBECK, ROLFE,
SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY, WEBSTER CITY,
AND WELLSBURG.

* PRIMARY THREATS INCLUDE…

SCATTERED DAMAGING WINDS LIKELY WITH ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS
TO 75 MPH POSSIBLE.
SCATTERED LARGE HAIL LIKELY WITH ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS
TO 2.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 10%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 70%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 50%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 70%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : SE 35

kttcweather

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