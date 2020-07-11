Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:16 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:16 PM CDT until SAT 8:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Goodhue County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
356 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
MCLEOD MEEKER RENVILLE
SIBLEY
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
CARVER DAKOTA SCOTT
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
BLUE EARTH BROWN FARIBAULT
FREEBORN LE SUEUR MARTIN
NICOLLET RICE STEELE
WASECA WATONWAN
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
IN SOUTHWEST MINNESOTA
REDWOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH, CHANHASSEN,
CHASKA, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, HUTCHINSON,
LE SUEUR, LITCHFIELD, MANKATO, NEW ULM, OLIVIA, OWATONNA,
RED WING, REDWOOD FALLS, SHAKOPEE, ST JAMES, ST PETER, VICTORIA,
AND WASECA.