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Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:16 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

New
1:16 pm Weather Alerts, Wx Alert - Faribault

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Faribault County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
356 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

MCLEOD MEEKER RENVILLE
SIBLEY

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

CARVER DAKOTA SCOTT

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

BLUE EARTH BROWN FARIBAULT
FREEBORN LE SUEUR MARTIN
NICOLLET RICE STEELE
WASECA WATONWAN

IN SOUTHEAST MINNESOTA

GOODHUE

IN SOUTHWEST MINNESOTA

REDWOOD

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH, CHANHASSEN,
CHASKA, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, HUTCHINSON,
LE SUEUR, LITCHFIELD, MANKATO, NEW ULM, OLIVIA, OWATONNA,
RED WING, REDWOOD FALLS, SHAKOPEE, ST JAMES, ST PETER, VICTORIA,
AND WASECA.

kttcweather

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