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Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:11 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

New
4:11 pm Weather Alerts, Wx Alert - Chickasaw

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Chickasaw County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
370 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

FLOYD MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

FILLMORE HOUSTON WINONA

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

ADAMS CLARK JUNEAU

IN NORTH CENTRAL WISCONSIN

TAYLOR

IN SOUTHWEST WISCONSIN

CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

BUFFALO JACKSON LA CROSSE
MONROE TREMPEALEAU

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, BLACK RIVER FALLS,
CALEDONIA, CHARLES CITY, CRESCO, DECORAH, ELKADER, FRIENDSHIP,
LA CROSSE, MAUSTON, MEDFORD, NEILLSVILLE, NEW HAMPTON, OELWEIN,
OSAGE, PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN, PRESTON, RICHLAND CENTER,
SPARTA, TOMAH, VIROQUA, WAUKON, WHITEHALL, AND WINONA.

kttcweather

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