Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:11 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:11 PM CDT until TUE 11:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Allamakee County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
370 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
FLOYD MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
FILLMORE HOUSTON WINONA
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
ADAMS CLARK JUNEAU
IN NORTH CENTRAL WISCONSIN
TAYLOR
IN SOUTHWEST WISCONSIN
CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
BUFFALO JACKSON LA CROSSE
MONROE TREMPEALEAU
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, BLACK RIVER FALLS,
CALEDONIA, CHARLES CITY, CRESCO, DECORAH, ELKADER, FRIENDSHIP,
LA CROSSE, MAUSTON, MEDFORD, NEILLSVILLE, NEW HAMPTON, OELWEIN,
OSAGE, PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN, PRESTON, RICHLAND CENTER,
SPARTA, TOMAH, VIROQUA, WAUKON, WHITEHALL, AND WINONA.