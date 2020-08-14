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Severe Thunderstorm Watch from FRI 5:40 PM CDT until SAT 12:00 AM CDT

New
5:40 pm Weather Alerts, Wx Alert - Goodhue

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Goodhue County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
439 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN ISANTI
KANABEC MILLE LACS RAMSEY
SCOTT WASHINGTON

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

LE SUEUR RICE

IN SOUTHEAST MINNESOTA

GOODHUE

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST WISCONSIN

BARRON POLK

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

DUNN PIERCE ST. CROIX

THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
CHANHASSEN, CHASKA, FARIBAULT, HASTINGS, HUDSON, LE SUEUR,
MENOMONIE, MINNEAPOLIS, MORA, OSCEOLA, PRINCETON, RED WING,
RICE LAKE, RIVER FALLS, SHAKOPEE, ST PAUL, STILLWATER,
AND VICTORIA.

kttcweather

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