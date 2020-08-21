Severe Thunderstorm Watch until SAT 2:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SAT 2:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Faribault County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 447 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT
SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
KANDIYOHI MCLEOD MEEKER
RENVILLE SIBLEY STEARNS
WRIGHT
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
CARVER DAKOTA HENNEPIN
SCOTT
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
BLUE EARTH BROWN FARIBAULT
FREEBORN LE SUEUR MARTIN
NICOLLET RICE STEELE
WASECA WATONWAN
IN SOUTHWEST MINNESOTA
REDWOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH, CHANHASSEN,
CHASKA, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, HUTCHINSON,
LE SUEUR, LITCHFIELD, MANKATO, MINNEAPOLIS, MONTICELLO, NEW ULM,
OLIVIA, OWATONNA, REDWOOD FALLS, SHAKOPEE, ST CLOUD, ST JAMES,
ST PETER, VICTORIA, WASECA, AND WILLMAR.