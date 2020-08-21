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Severe Thunderstorm Watch until SAT 2:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 9:15 pm
9:08 pm Weather Alerts, Wx Alert - Freeborn

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Freeborn County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 447 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT
SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

KANDIYOHI MCLEOD MEEKER
RENVILLE SIBLEY STEARNS
WRIGHT

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

CARVER DAKOTA HENNEPIN
SCOTT

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

BLUE EARTH BROWN FARIBAULT
FREEBORN LE SUEUR MARTIN
NICOLLET RICE STEELE
WASECA WATONWAN

IN SOUTHWEST MINNESOTA

REDWOOD

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH, CHANHASSEN,
CHASKA, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, HUTCHINSON,
LE SUEUR, LITCHFIELD, MANKATO, MINNEAPOLIS, MONTICELLO, NEW ULM,
OLIVIA, OWATONNA, REDWOOD FALLS, SHAKOPEE, ST CLOUD, ST JAMES,
ST PETER, VICTORIA, WASECA, AND WILLMAR.

kttcweather

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