Severe Thunderstorm Watch until SAT 2:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SAT 2:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Faribault County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
447 TO EXPIRE AT 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MINNESOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 16 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
RENVILLE SIBLEY
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
DAKOTA SCOTT
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
BLUE EARTH BROWN FARIBAULT
FREEBORN LE SUEUR MARTIN
NICOLLET RICE STEELE
WASECA WATONWAN
IN SOUTHWEST MINNESOTA
REDWOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH, FAIRMONT,
FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, LE SUEUR, MANKATO, NEW ULM, OLIVIA,
OWATONNA, REDWOOD FALLS, SHAKOPEE, ST JAMES, ST PETER,
AND WASECA.