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Severe Thunderstorm Watch until SAT 2:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 1:55 am
1:51 am Weather Alerts, Wx Alert - Freeborn

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Freeborn County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
447 TO EXPIRE AT 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN MINNESOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 16 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

RENVILLE SIBLEY

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

DAKOTA SCOTT

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

BLUE EARTH BROWN FARIBAULT
FREEBORN LE SUEUR MARTIN
NICOLLET RICE STEELE
WASECA WATONWAN

IN SOUTHWEST MINNESOTA

REDWOOD

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH, FAIRMONT,
FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, LE SUEUR, MANKATO, NEW ULM, OLIVIA,
OWATONNA, REDWOOD FALLS, SHAKOPEE, ST JAMES, ST PETER,
AND WASECA.

kttcweather

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