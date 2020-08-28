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Severe Thunderstorm Watch from FRI 1:55 AM CDT until FRI 9:00 AM CDT

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1:55 am Weather Alerts, Wx Alert - Faribault

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Faribault County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
462 IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

KANDIYOHI MCLEOD MEEKER
RENVILLE SIBLEY WRIGHT

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

ANOKA CARVER DAKOTA
HENNEPIN RAMSEY SCOTT
WASHINGTON

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

BLUE EARTH BROWN FARIBAULT
FREEBORN LE SUEUR MARTIN
NICOLLET RICE STEELE
WASECA WATONWAN

IN SOUTHEAST MINNESOTA

GOODHUE

IN SOUTHWEST MINNESOTA

REDWOOD

IN WEST CENTRAL MINNESOTA

CHIPPEWA LAC QUI PARLE SWIFT
YELLOW MEDICINE

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

PIERCE ST. CROIX

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BENSON, BLAINE,
BLUE EARTH, CHANHASSEN, CHASKA, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD,
GRANITE FALLS, HASTINGS, HUDSON, HUTCHINSON, LE SUEUR,
LITCHFIELD, MADISON, MANKATO, MINNEAPOLIS, MONTEVIDEO,
MONTICELLO, NEW ULM, OLIVIA, OWATONNA, RED WING, REDWOOD FALLS,
RIVER FALLS, SHAKOPEE, ST JAMES, ST PAUL, ST PETER, STILLWATER,
VICTORIA, WASECA, AND WILLMAR.

kttcweather

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