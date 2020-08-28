Severe Thunderstorm Watch from FRI 1:55 AM CDT until FRI 9:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from FRI 1:55 AM CDT until FRI 9:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Faribault County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
462 IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
KANDIYOHI MCLEOD MEEKER
RENVILLE SIBLEY WRIGHT
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
ANOKA CARVER DAKOTA
HENNEPIN RAMSEY SCOTT
WASHINGTON
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
BLUE EARTH BROWN FARIBAULT
FREEBORN LE SUEUR MARTIN
NICOLLET RICE STEELE
WASECA WATONWAN
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
IN SOUTHWEST MINNESOTA
REDWOOD
IN WEST CENTRAL MINNESOTA
CHIPPEWA LAC QUI PARLE SWIFT
YELLOW MEDICINE
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
PIERCE ST. CROIX
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BENSON, BLAINE,
BLUE EARTH, CHANHASSEN, CHASKA, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD,
GRANITE FALLS, HASTINGS, HUDSON, HUTCHINSON, LE SUEUR,
LITCHFIELD, MADISON, MANKATO, MINNEAPOLIS, MONTEVIDEO,
MONTICELLO, NEW ULM, OLIVIA, OWATONNA, RED WING, REDWOOD FALLS,
RIVER FALLS, SHAKOPEE, ST JAMES, ST PAUL, ST PETER, STILLWATER,
VICTORIA, WASECA, AND WILLMAR.