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Severe Thunderstorm Watch from SAT 9:35 PM CDT until SUN 3:00 AM CDT

9:35 pm Weather Alerts, Wx Alert - Franklin

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Franklin County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE GRUNDY HAMILTON
HARDIN JASPER MARSHALL
POLK POWESHIEK STORY
TAMA WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK BREMER

IN NORTHWEST IOWA

EMMET PALO ALTO POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

MAHASKA

IN WEST CENTRAL IOWA

CALHOUN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALGONA, ALLISON, AMES,
APLINGTON, BELMOND, BOONE, BRITT, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DES MOINES, DIKE, DUMONT,
DYSART, EAGLE GROVE, ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA,
FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE,
GRINNELL, GRUNDY CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, IOWA FALLS, KANAWHA,
LAKE CITY, LAKE MILLS, LAURENS, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, OSKALOOSA, PARKERSBURG,
POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SHELL ROCK,
TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY, WEBSTER CITY,
AND WELLSBURG.

* PRIMARY THREATS INCLUDE…

WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : <05%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : = 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 80%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : SE 35

kttcweather

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