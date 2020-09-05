Severe Thunderstorm Watch from SAT 9:35 PM CDT until SUN 3:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Franklin County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE GRUNDY HAMILTON
HARDIN JASPER MARSHALL
POLK POWESHIEK STORY
TAMA WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN SOUTH CENTRAL IOWA
MAHASKA
IN WEST CENTRAL IOWA
CALHOUN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALGONA, ALLISON, AMES,
APLINGTON, BELMOND, BOONE, BRITT, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DES MOINES, DIKE, DUMONT,
DYSART, EAGLE GROVE, ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA,
FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE,
GRINNELL, GRUNDY CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, IOWA FALLS, KANAWHA,
LAKE CITY, LAKE MILLS, LAURENS, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, OSKALOOSA, PARKERSBURG,
POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SHELL ROCK,
TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY, WEBSTER CITY,
AND WELLSBURG.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : <05%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : = 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 80%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : SE 35