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Severe Thunderstorm Watch from SAT 9:35 PM CDT until SUN 3:00 AM CDT

9:35 pm Weather Alerts, Wx Alert - Mitchell

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Mitchell County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

FLOYD MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

CHICKASAW FAYETTE HOWARD

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN SOUTHEAST MINNESOTA

MOWER

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CHARLES CITY, CRESCO,
NEW HAMPTON, OELWEIN, AND OSAGE.

kttcweather

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