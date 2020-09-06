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Severe Thunderstorm Watch until SUN 9:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 6:05 am
5:35 am Weather Alerts, Wx Alert - Cerro Gordo

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Cerro Gordo County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 487 REMAINS VALID UNTIL 9 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

GRUNDY HAMILTON HARDIN
JASPER MARSHALL POWESHIEK
STORY TAMA

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK BREMER

IN SOUTH CENTRAL IOWA

MAHASKA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALLISON, AMES, APLINGTON,
BELMOND, CEDAR FALLS, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD,
DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, ELDORA, GLADBROOK, GREENE,
GRINNELL, GRUNDY CENTER, HAMPTON, IOWA FALLS, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, OSKALOOSA, PARKERSBURG, REINBECK, SHELL ROCK,
TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY, WEBSTER CITY,
AND WELLSBURG.

* PRIMARY THREATS INCLUDE…

SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.

kttcweather

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