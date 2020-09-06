Severe Thunderstorm Watch until SUN 9:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 9:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Cerro Gordo County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 487 REMAINS VALID UNTIL 9 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
GRUNDY HAMILTON HARDIN
JASPER MARSHALL POWESHIEK
STORY TAMA
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN SOUTH CENTRAL IOWA
MAHASKA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALLISON, AMES, APLINGTON,
BELMOND, CEDAR FALLS, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD,
DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, ELDORA, GLADBROOK, GREENE,
GRINNELL, GRUNDY CENTER, HAMPTON, IOWA FALLS, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, OSKALOOSA, PARKERSBURG, REINBECK, SHELL ROCK,
TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY, WEBSTER CITY,
AND WELLSBURG.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.